অন্ধ এক বৃদ্ধের জন্য দৌড়ে বাস থামালেন ‘মানবিক’ নারী (ভিডিওসহ)

লাইভ প্রেস২৪ ডেস্ক: সুন্দর পৃথিবীতে অসুন্দর কাণ্ড দেখে মানুষ তিক্ত। তিক্ততার আড়ালে অসংখ্য মানবতার কর্মকাণ্ড চোখের আড়ালে পড়ে যায়। তবে প্রযুক্তির কল্যাণে অনেক মানবতার ঘটনা সামনে চলে আসে। সম্প্রতি এক অসহায় অন্ধ বৃদ্ধকে ফেলে যাওয়া বাসে উঠাতে ছুটেন এক নারী। যার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

বিজয়কুমার আইপিএস নামের ভারতীয় এক পুলিশ কর্মকর্তার অন্ধ বৃদ্ধকে সহায়তা করার ভিডিওটি টুইটার হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন।

ভিডিওটির ঘটনাটি ভারতের কেরালা রাজ্যের থিরুভালা এলাকার বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম। বৃদ্ধকে সহায়তাকারী ওই নারীর নাম সুপ্রিয়া। তিনি থিরুভালার বাসিন্দা। পেশায় টেক্সটাইল শপের কর্মী।

জানা গেছে, এক অন্ধ বৃদ্ধ বাসে উঠার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দৃষ্টি শক্তি না থাকায় বাস থামাতে পারছিলেন না। তখন এক নারী বাস থামানোর জন্য বাসের পেছনে দৌড়ান। তবে নিজের জন্য নয়, অন্ধ বৃদ্ধের জন্য তিনি বাসটি থামান। বৃদ্ধকে বাসে উঠাতেই তার এ উদ্যোগ। যখন নারী বাসকে থামাতে দৌড়ান, ঠিক তখনই ভিডিওটি করেন জোশুয়া নামের এক ব্যক্তি। পরে সেই ভিডিওটি তিনি অনলাইনে ছড়িয়ে দেন।

ভাইরাল ভিডিও-তে দেখা যায়, নিজে বাসের পিছনে দৌড়ান সুপ্রিয়া। বাসটি থামিয়ে অন্ধ বৃদ্ধকে বাসে উঠতে সাহায্য করেন। ওই বৃদ্ধ শরীরে লাঠি হাতে আসছিলেন। তাকে বাসে উঠার আগ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন সুপ্রিয়া।

ভিডিওটি দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ আইপিএস বিজয় কুমার। তিনি পাল্টা টুইটে লেখেন, কিছু মানুষের জন্য পৃথিবী এখনো বাসযোগ্য। সুপ্রিয়া তাদের মধ্যেই একজন। অনেকে বলছেন, সুপ্রিয়ার মানবিক কাজ দৃষ্টান্ত।

ভাইরাল ভিডিও পোস্টটি কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ছয় লাখ দুই হাজার ভিউ হয়েছে। যা দেখে মানুষ সুপ্রিয়ার প্রশংসা করছেন।

