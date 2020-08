সিরিয়ার আকাশে দুই মার্কিন ড্রোনের সংঘর্ষ (ভিডিওসহ)

লাইভ প্রেস২৪ ডেস্ক: সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমের ইদলিব প্রদেশের আকাশে দু’টি মার্কিন ড্রোন ধ্বংস হয়েছে। আকাশে ড্রোন দু’টির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে আগুন ধরে যায় এবং ভূপাতিত হয়।

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা ‘মিলিটারি টাইমস’ ওয়েব সাইটের কাছে এ খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, গত (মঙ্গলবার) এ ঘটনা ঘটেছে।

সিরিয়ার আকাশে দুই মার্কিন ড্রোনের মধ্যে সংঘর্ষের ছবি ও ভিডিও ফুটেজ টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, বিধ্বস্ত দু’টি ড্রোনের অন্তত একটি ‘এমকিউ-নাইন রিপার’ মডেলের। এটি সাধারণত হামলার কাজে ব্যবহার করা হয়, তবে পর্যবেক্ষণ ও গোয়েন্দা তৎপরতা চালানোর সক্ষমতাও রয়েছে এই ড্রোনের।

এদিকে, সিরিয়ার পূর্ব অংশের দেইর আয-যোর প্রদেশের কনিকো এলাকায় মার্কিন ঘাঁটির পাশে কয়েকটি রকেট আঘাত হেনেছে বলে মার্কিন সামরিক সূত্র জানিয়েছে।

সিরিয়ার সরকারের অনুমতি ছাড়াই সেদেশে অবস্থান করছে মার্কিন বাহিনী। এ কারণে প্রথম থেকেই মার্কিন বাহিনীকে সেদেশ ছাড়ার আহ্বান জানিয়ে আসছে বাশার আসাদ সরকার।

লাইভ প্রেস২৪/এমএসএম

#SYRIA – The US Department of Defense unofficially confirmed the loss of 2 of its reconnaissance and strike UAV drones, MQ-9 Reaper on August 18 over #Idlib.

Pentagon spokesman; the vehicles collided in the air without impact from the ground. #OSINTpic.twitter.com/vtWt7FGzim

— ISCResearch (@ISCResearch) August 19, 2020