১০৬ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন ফরাসি বিস্ময়বালক (ভিডিওসহ)

লাইভ প্রেস২৪ ডেস্ক: ১৭ বছর বয়স, এরই মধ্যে পায়ের কাছে রেকর্ড গড়াগড়ি খাচ্ছে। ফ্রান্সের এদোয়ার্দো কামাভিঙ্গা একের পর এক ইতিহাস গড়ে চলেছেন। বুধবার রাতটি ছিল তার ক্যারিয়ারের আরেকটি উজ্জ্বলতম রাত।

গত মাসে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্সের হয়ে মাঠে নেমে ইতিহাস গড়েছিলেন কামাভিঙ্গা। ১৯১৪ সালের পর ফ্রান্সের সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে অভিষেক হয় রেনে তারকার।

ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে নেশনস লিগের ম্যাচে প্রথম থেকে অবশ্য ছিলেন না কামাভিঙ্গা। নেমেছেন ৬৩ মিনিটে, ম্যাচের দিন কামাভিঙ্গার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর ৩০৩ দিন।

তবে বুধবার দিদিয়ের দেশমের শুরুর একাদশেই ছিলেন কামাভিঙ্গা। কোচের আস্থার প্রতিদান দিতে সময় নেননি। দুর্দান্ত এক ওভারহেড ফ্লিকে ম্যাচের নবম মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন এই মিডফিল্ডার।

আর ওই গোলের সুবাদেই ইতিহাসের পাতায় ফের নাম উঠে যায় কামাভিঙ্গার। ১০৬ বছরের মধ্যে ফ্রান্সের হয়ে সবচেয়ে কম বয়সী গোলদাতা এখন তিনিই।

লাইভ প্রেস২৪/এমএসএম

First France start for Camavinga and an overhead kick inside 10 mins #FRAUKR

pic.twitter.com/pKNpp3zZF4

— Sacha Pisani (@Sachk0) October 7, 2020